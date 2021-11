AZ Nikolaas schaalt op en opent tweede COVID-afdeling

Steeds meer gemeentebesturen gaan op de rem staan en verstrengen opnieuw de coronamaatregelen op hun grondgebied. Vooral de evenementen voelen dat. Gisteren vertelden we u al dat Aalst een mondmaskerplicht invoert voor de jaarmarkt. En vandaag verstrengen ook Denderleeuw, Berlare en Zele de maatregelen voor hun 11 november-festiviteiten. Burgemeesters moeten ingrijpen, want het aantal besmettingen stijgt enorm. Het is dus veiliger, maar niet altijd even duidelijk voor iedereen. Want overal gelden er andere regels.