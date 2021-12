AZ Nikolaas heeft derde COVID-afdeling geopend

Too little, too late. Dat is het gevoel dat in de ziekenhuizen overheerst nadat het Overlegcomité gisteren een pakket strengere coronaregels heeft aangekondigd. Volgens Lieven Vergote, spoedarts bij het ASZ in Aalst, zijn de maatregelen van het Overlegcomité niet doortastend genoeg. Hij had liever gezien dat de scholen vanaf maandag al gesloten werden. Want de komende weken gaan de kinderen elkaar verder besmetten in de klassen, denkt hij.