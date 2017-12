Gezondheid AZ Nikolaas en AZ Lokeren gaan samenwerken

De ziekenhuizen van het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren gaan samenwerken. Ze gaan niet fusioneren, maar ze krijgen wel een gemeenschappelijke raad van beheer. Het Lokerse AZ is daarmee al het zevende ziekenhuis in het Waasland dat opgaat in het AZ Nikolaas. De nieuwe vzw die verantwoordelijk is voor de ziekenhuizen krijgt een nieuwe naam: Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme. De samenwerking gaat van start in juli volgend jaar. Voor de patiënten verandert er weinig. Maar de dienstverlening zou beter moeten worden.