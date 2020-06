Officieel mochten de café's vanaf middernacht alweer open, wel voor een uurtje maar, om één uur moesten ze alweer dicht. Dat is voorlopig het vaste sluitingsuur voor alle horecazaken. Een aantal café-uitbaters konden toch niet wachten tot vanmorgen, en gooiden hun deuren deze nacht toch al even open. Dat was ook het geval bij 'Markt 17' in Wetteren.