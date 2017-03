Sport Ayton De Paepe Belgisch kampioen MMA

Ayton De Paepe uit Beveren is Belgisch kampioen MMA in de klasse tot 66 kg. MMA is een gemengde gevechtskunst. Het titelgevecht vond gisteren plaats in de Expohal in Deurne. De Paepe moest er vier zware rondes voor vechten. De Beverenaar wordt het grootste talent van België genoemd. Hij vocht onder andere ook al in China en is bij de profs nog altijd ongeslagen.