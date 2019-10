Het is dit weekend ook precies tien jaar geleden dat wielrenner Frank Vandenbroucke om het leven kwam. Vandenbroucke stierf in 2009 op 34-jarige leeftijd, in een hotelkamer in Senegal. De omstreden, maar charismatische sportman was tot ver buiten het wielermilieu geliefd. Ook in Steenhuize-Wijnhuize heeft hij een diepe indruk nagelaten. Vandenbroucke bracht in de Herzeelse deelgemeente de laatste twee jaar van zijn leven door. In zijn stamcafé praten de gasten nog elke dag over hun wielerheld.