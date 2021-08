AVS verliest z'n stichter Bertram De Coninck (82)

Bertram De Coninck, de stichter van de regionale televisiezender AVS, is op 82-jarige leeftijd overleden. Bertram De Coninck was één van de pioniers van de regionale televisie in Vlaanderen. AVS begon met uitzenden in de regio Eeklo, tegenwoordig is de zender te ontvangen in het westelijke deel van onze provincie. De Coninck was tot voor kort nog nauw betrokken bij de zender die hij mee oprichtte. Hij overleed aan de verwondingen van een zware val. Wij wensen zijn familie en onze collega's van AVS veel sterkte bij dit verlies.