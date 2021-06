Avonturier Jelle Veyt doet nieuwe poging in zijn 'Seven Summits Challenge'

Als je de Geinsteindestraat in Sint-Pauwels inrijdt, heb je een beetje het gevoel dat je in Nederland bent. Het huis van Mano Verschraegen is helemaal uitgerust in de kleuren van Nederland. Mano is twaalf jaar geleden vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar België getrokken. Maar de liefde voor Oranje draagt hij duidelijk nog steeds met zich mee.