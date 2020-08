In Sint-Niklaas is er heel wat commotie ontstaan over een voorstel van het Vlaams Belang om de naam van de Leopold II laan te vervangen en er de August Bormslaan van te maken. Dat was een collaborateur die veroordeeld en geëxecuteerd is. CD&V vindt dat ongezien en totaal respectloos. De partij wil dat de inwoners kunnen beslissen over de nieuwe straatnaam.