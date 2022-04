Wie er nog te zien zullen zijn in de Hel van het Noorden, dat zijn de mannen van het team AG2R-Citroën. Met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Gijs Van Hoecke tellen zij drie streekrenners in de ploeg. Van Avermaet heeft al de meeste kasseien achter de kiezen, met zijn heroïsche overwinning in 2017 als hoogtepunt. Dit jaar mikken hij én Naesen op een plaats in de top 10.