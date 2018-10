Avant-première brengt meer dan 6.000 euro op voor Deaf Devils

We maken het allemaal wel eens mee. We vergeten iets in de supermarkt of we vragen ons af waar we die gsm of sleutels gelegd hebben. Vooral 55-plussers zijn er van overtuigd dat dit vooral te maken heeft met hun leeftijd. In haar boek 'Geheugensteuntjes' toont Sint-Niklaas schepen en VUB-professor Christel Geerts nu aan dat dit niet echt klopt. Vooral aan de hand van ons gedrag kunnen we de werking van ons geheugen zelf actief verbeteren en dat heeft weinig met leeftijd te maken.