AV Lokeren trekt naar Europees kampioenschap voor clubs

Voor de zoveelste keer in enkele maanden tijd is het voetbalveld van Sporting Dressel in Moorsel, bij Aalst, zwaar toegetakeld. Gisteren reed een kleine bestelwagen zich vast op de voetweg, die dwars over het voetbalveld loopt. Die voetweg is enkel bedoeld voor recreatief gebruik. Maar een kraan van een aannemer, die in de buurt al maandenlang werken uitvoert, moest ter plaatse komen om de bestelwagen los te trekken, met alle gevolgen van dien. De aannemer heeft de club beloofd om het terrein tegen eind volgende week opnieuw in orde te maken. Eind vorig jaar was het terrein van Dressel ook al vernield door vandalen die kwamen racen op het veld.