Bij autoverdeler IMACAR, met vestigingen in onder andere Wetteren en Sint-Niklaas, spelen ze nu volop in op de Chinese markt. Ze hebben drie nieuwe Chinese merken in hun gamma: JAECOO, Omoda en BYD. En dat als één van de eersten in de regio. De vraag naar Chinese auto's is groot. Dat komt omdat ze meestal full option en hoogtechnologisch zijn. En dat slaat aan bij de consument.