Auto's moeten in de remmen nadat op hol geslagen paarden expresweg N45 oversteken

Na het overlijden van de 59-jarige mantelzorgster Anna, is nu ook de 82-jarige bewoonster Lisette De Ryck in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen, na de woningbrand in Kerksken bij Haaltert, woensdagavond. Iets voor elf uur brak er brand uit in de villa in de Wijngaardstraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al zo hevig dat de brandweermannen amper nog binnen raakten. De twee bewoners, de vrouw en haar mantelzorgster, zaten vast op de eerste verdieping. Ze konden met de ladderwagen worden ontzet, maar moesten zwaargewond naar het ziekenhuis worden overgebracht. De mantelzorgster bezwijkt daar niet veel later aan haar verwondingen. Donderdagnamiddag moet ook de bejaarde vrouw de strijd staken. Lisette De Ryck was de weduwe van Willy Michiels, oud-burgemeester van Haaltert en oprichter van onder meer Napoleon Games. Wat precies de brand veroorzaakte is nog niet bekend.