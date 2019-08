De politie Lebbeke/Buggenhout heeft twee oplichters opgepakt die zich voordeden als schrijnwerkers. Via twee firma's die van 2015 tot 2018 gevestigd waren in Gent en in Buggenhout lieten ze klanten een voorschot betalen voor het plaatsen van ramen en deuren. Maar vaak kregen de slachtoffers de ramen of deuren helemaal niet geleverd of in een hele slechte kwaliteit. Het onderzoek leidde naar een Belg die nu in voorarrest zit en een Nederlander die opgepakt is in Roemenië.