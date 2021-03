Auto's frontaal op elkaar op Haasdonkbaan in Beveren

Aan Hof Ter Saksen in Beveren zijn nog maar eens twee auto's tegen elkaar gebotst. Het traject van de Haasdonkbaan is zeer bochtig, en er gebeuren vaak ongevallen. Vanmiddag zijn er twee auto's frontaal op elkaar ingereden. Dat gebeurde nadat één van de twee begon te slippen. De klap was bijzonder hevig. Bij één auto brak één van de voorwielen af. Eén persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan op te ruimen. Daardoor moest het verkeer omrijden.