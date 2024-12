In Aalst zijn gisteravond twee auto’s helemaal uitgebrand. De auto's brandden uit op het kruispunt van de Welvaartstraat en de Oude Gentbaan. De chauffeur van een Mercedes merkte tijdens het rijden op dat er iets mis was met zijn auto. Toen hij de auto aan de kant zette, begon het voertuig de branden. Die vlammen sloegen helaas ook over naar een tweede geparkeerde auto. Ook de gevel van een huis raakte beschadigd. Tijdens het blussen werd het kruispunt afgesloten.