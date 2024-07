Vandalen hebben vannacht flink huis gehouden in het centrum van Zottegem. In verschillende straten werden autoruiten ingeslagen. En waardevolle spullen die in de auto's lagen, werden gestolen. In totaal gaat het voorlopig over 12 auto's. Maar dat aantal kan nog oplopen. De politie heeft ondertussen twee verdachten opgepakt. Het parket onderzoekt de zaak nu verder.