Autopsie op stoffelijk overschot dat gevonden werd langs jaagpad in Wetteren

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt ook nog wat er zich de voorbije dagen precies heeft afgespeeld aan het jaagpad in Wetteren. Gisteren troffen passanten daar het lichaam aan van een man, in het struikgewas langs het jaagpad aan de Schelde. Het CSI-team van de federale gerechtelijke politie en het Slachtoffer Identificatie Team kwamen ter plaatse voor een onderzoek. Een wetsdokter zou vandaag een autopsie uitvoeren om meer te weten te komen over de man en de doodsoorzaak. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.