Autonoom Wonen project in Ninove klaart klus zonder subsidies

Duivenmelkers zien hun prijsduiven almaar meer verdwijnen in de klauwen van roofvogels. Dat komt omdat natuurverenigingen de afgelopen jaren meer broedplaatsen hebben voorzien in kerktorens bijvoorbeeld, zeggen de duivenhouders. Natuurvereniging Natuurpunt geeft toe dat er nu meer roofvogels zijn dan vroeger en dat ze inderdaad vooral duiven eten. Maar de populatie indijken is geen goed idee, zegt Natuurpunt. De duivenmelkers moeten er maar leren mee leven.