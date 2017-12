Automobilisten hebben schrik van diepe gracht langs N41

De vakbondsbetoging in Brussel tegen de planning van de regering om de pensioenen te hervormen heeft ook zijn weerslag gehad in onze regio. Zo is vanochtend amper 1 op de vier chauffeurs van de stadslijnen in Aalst en Sint-Niklaas uitgereden. Bij de streeklijnen reden negen van de tien chauffeurs uit. Het spoor ondervond vandaag nagenoeg geen hinder. In de regio Dendermonde-Wetteren waren er ook problemen bij de afvalinzameling. Afvalophaler Verko vraagt het niet opgehaalde afval buiten te laten staan, later deze week wordt het opgehaald.