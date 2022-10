De provincie Oost-Vlaanderen verleent opnieuw geen vergunning aan Regomef, het slibverwerkend bedrijf dat zich wil vestigen in Grotenberge bij Zottegem. De mogelijke komst van het bedrijf stuitte op fel protest in de buurt. In het verleden gaf de stad Zottegem al twee keer een negatief advies. En ook de provincie verleent voor de tweede keer geen vergunning aan het bedrijf. Volgens de provincie is de komst van het bedrijf op vlak van milieu niet verenigbaar met de omgeving. De impact op woonkernen en bedrijven in de buurt zou zo groot zijn, dat de provincie geen andere keuze had. De stad Zottegem reageert tevreden op de beslissing van de provincie.