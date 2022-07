Autokrasser Berlare op heterdaad betrapt en opgepakt

In Erondegem, bij Erpe-Mere is vanmorgen een waterlek ontstaan na een breuk in de waterleiding. Duizenden liter water stroomden over het wegdek van de Gentsesteenweg. Watermaatschappij Farys kwam ter plaatse om het waterlek te herstellen. Het water werd weggepompt en de kasseien werden uitgegraven. Door het waterlek zaten enkele buurtbewoners een tijdlang zonder water. Het is trouwens niet de eerste keer dat er op die plaats problemen zijn met de waterleiding.