Autobestuurster gewond nadat ze reeks auto's en voorgevels raakt in Erembodegem

In Erembodegem raakt een autobestuurster gewond nadat ze van de baan afwijkt en zo tegen meerdere gevels rijdt. De bestuurster rijdt met haar splinternieuwe wagen in de Hogeweg. Plots wijkt ze, om een nog onbekende reden, van de baan af. Ze rijdt enkele geparkeerde wagens aan en raakt ook een hele reeks voorgevels vooraleer de auto tot stilstand komt. De materiële schade is groot. De bestuurster zelf is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.