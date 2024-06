Autobestuurder zwaargewond nadat vrachtwagen inrijdt op vertraagd verkeer

Wie morgen de bus moet nemen, checkt best eerst de dienstregeling. Want morgen is er bij De Lijn een nationale stakingsactie. Die staking zal een grote impact hebben op het busvervoer, want in onze provincie zal slecht ongeveer de helft van alle bussen rijden. In de steden zal de hinder het grootst zijn. De Lijn raadt aan om op voorhand de routeplanner te bekijken. Daarop kan je zien of je bus zal rijden of niet.