Autobestuurder van 61 levensgevaarlijk gewond na zware crash in Kruibeke

In de Hogenakkerhoekstraat in Kruibeke gebeurde er in de nacht van vrijdag op zaterdag een bijzonder ernstig verkeersongeval. Rond middernacht reed een kleine bestelwagen zich te pletter onder een geparkeerde oplegger die net naast de rijbaan geparkeerd stond. De hulpdiensten konden de bestuurder na een 20-tal minuten uit het wrak bevrijden. De man van 61 uit Zwijndrecht werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.