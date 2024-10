Autobestuurder rijdt vijf geparkeerde wagens aan en slaat op de vlucht in Denderleeuw

In Denderleeuw heeft de voorbije nacht een autobestuurder verschillende geparkeerde wagens aangereden. Zijn auto eindigde nadien dwars in het midden van de weg. De chauffeur zelf raakte niet gewond en kon meteen uit zijn wagen springen waarna hij het op een lopen heeft gezet. De nummerplaten hingen echter nog aan de wagen dus kon de politie meteen een onderzoek opstarten. Door de klap werd één voertuig ook tegen de gevel van een woning geduwd. Nog vier andere voertuigen deelden ook in de schade. De brandweer van Denderleeuw kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg, is nog niet duidelijk.