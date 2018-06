Autobestuurder rijdt flitspaal omver in Meerbeke

De trajectcontrole op de Expressweg N45 tussen Aalst en Ninove treedt nog eind deze maand in werking. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. De invoering van de trajectcontrole was een werk van lange adem. Door wegenwerken, maar ook discussies over welke gemeente hoeveel betaalt, werd de deadline enkele keren verschoven. Maar eind deze maand is het dus toch zover. De trajectcontrole op de N45 zal bestaan uit twee delen. Een eerste deel van kruispunt Den Doorn tot het kruispunt De Pelsmacker, en een tweede deel dat start in Denderhoutem tot aan de spoorwegbrug in Erembodegem.