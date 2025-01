Autobestuurder overleeft aanrijding met trein niet aan overweg in Geraardsbergen

In Idegem bij Geraardsbergen is deze voormiddag een man van 83 om het leven gekomen bij een ongeval op een overweg. Hij was met z'n auto op de sporen terechtgekomen en werd daar gegrepen door een trein. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Maar mogelijk was de man verblind door de laagstaande zon. Het treinverkeer tussen Ninove en Geraardsbergen was door het ongeval enkele uren onderbroken.