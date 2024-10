Autobestuurder overleden bij ongeval in Hulstendreef in Belsele

In Belsele, in Sint-Niklaas, is een bestuurder overleden nadat die met z'n auto tegen een boom is beland. De man week om een nog onbekende reden plots uit en botste met zijn wagen tegen een boom naast de weg. Enkele getuigen snelden onmiddellijk ter hulp, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Er waren geen andere partijen betrokken bij het ongeval. Vermoedelijk werd de man onwel achter het stuur. Door het ongeval was de Hulstendreef een tijdlang afgesloten voor het verkeer.