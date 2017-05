Nieuws Autobestuurder na wilde achtervolging over de kop voor 10 gram wiet

Een jonge twintiger uit Buggenhout heeft vrijdagavond heel veel geluk gehad. De jongeman reed met zijn auto tegen hoge snelheid de verboden richting in van een eenrichtingsstraat, toen hij werd opgemerkt door een anoniem voertuig van de lokale politie van Dendermonde. De agenten zetten onmiddellijk de achtervolging in, met sirene en blauw licht, maar de jongeman begon sneller te rijden, tot hij een paar kilometers verderop, op het grondgebied van Lebbeke, over vluchtheuvel knalde en de controle over zijn voertuig verloor. Enkele honderden meters verder ging de wagen door verschillende tuinafsluitingen, kabelaansluitingskasten en bomen en hagen, om dan uiteindelijk over de kop te gaan. Als bij wonder kroop de twintiger met enkel wat schrammen aan het hoofd uit de auto. Hij werdvoor verzorging overgebracht naar het Sint-Blasiusziekenhuis van Dendermonde. Zelfs het motorblok was uit de auto geslingerd. Uit het onderzoek van de politiediensten blijkt dat de jongeman niet onder invloed was van drugs of alcohol. Hij reed wel meer dan 140 kilometer per uur op plaatsen maar 50 of 70 de maximumsnelheid zijn. In de auto is wel tien gram wiet gevonden. Waarschijnlijk is de jongeman voor het bezit van deze drugs op de vlucht geslagen voor de politie. Nochtans wordt dit aanzien als drugs voor eigen gebruik en zou hij hiervoor zelfs een minnelijke schikking kunnen krijgen. Nu wacht hem een gepeperde rekening en vermoedelijk ook een fikse bolwassing bij de Dendermondse politierechter Peter D'Hondt.