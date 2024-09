Autobestuurder kritiek na botsing tegen oplegger in Dendermonde

In Baasrode, bij Dendermonde, is vanmorgen vroeg een autobestuurder in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Iets voor zes uur reed de man op de Provinciale Baan toen hij afweek van zijn rijbaan en in volle snelheid tegen een geparkeerde oplegger terechtkwam. De auto werd na de botsing nog tegen een verlichtingspaal geslingerd en de brokstukken vlogen tot wel honderd meter ver. De brandweer moest de chauffeur bevrijden uit het voertuig waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket zal een verkeersdeskundige ter plaatse sturen om de nodige vaststellingen te doen.