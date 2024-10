Autobestuurder in kritieke toestand na zwaar verkeersongeval in Stekene

In Stekene is vanmiddag een autobestuurder in heel kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De man van 51 zou achter het stuur een hartaanval hebben gekregen, waarna hij met zijn wagen een heel aantal geparkeerde auto's aanreed. Dat gebeurde rond drie uur in de De Stropersstraat, op een tweehonderdtal meter van de grens met Nederland. De bestuurder was er erg aan toe en moest ter plaatse worden gereanimeerd. In de auto zat ook een kind. Ook dat raakte gewond maar verkeert niet in levensgevaar. In totaal raakten bij het ongeval zes voertuigen betrokken. De rijbaan was een hele tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.