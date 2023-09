Autobestuurder gewond na klap tegen manoeuvrerende vrachtwagen

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is tevreden met de beslissing dat de aangekondigde afslanking van de dienstverlening van de Fietsbus niet doorgaat. ‘We namen kennis van de communicatie van schepen Annick De Ridder die samen met het Havenbedrijf terdege met onze bekommernissen heeft rekening gehouden en de juiste afweging heeft gemaakt in het belang van de bedrijven in het havengebied en hun werknemers’, aldus Philippe Heyvaert, secretaris-generaal van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.Het bereikbaar maken van de Antwerps-Wase haven is volgens Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland cruciaal voor ondernemingen. 'De congestie is groot, de wegenwerken zijn intensief, openbaar vervoer is quasi onbestaande. Elk alternatief dat een bijdrage kan leveren tot een betere bereikbaarheid, moet worden ingezet. De Fietsbus is en blijft een belangrijke schakel in een duurzaam en fietsvriendelijk woon-werkverkeer', aldus nog Philippe Heyvaert.