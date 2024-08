Autobestuurder gewond na aanrijding met vrachtwagen op expresweg in Ninove

En aan het kruispunt Den Doorn in Ninove is net voor het middaguur een bestuurder gewond overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding met een vrachtwagen. Door de aanrijding was de expresweg richting Aalst afgesloten en was er heel wat verkeershinder. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt op de expresweg en de Aalstersesteenweg. Hoe het precies is kunnen gebeuren is niet duidelijk, dat wordt verder onderzocht. Mogelijk is een van beide partijen door het rode licht gereden. De politie stuurde het verkeer volledig rond, wat tijdelijk voor heel wat verkeershinder zorgde op het kruispunt.