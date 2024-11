Autobestuurder crasht in Temse: getuigen helpen slachtoffer uit wrak

Op de N16, ter hoogte van de afrit Temse, is een bestuurder gisteravond gecrasht met zijn wagen. De bestuurder week ineens af van de rijbaan. Daarbij reed hij op de schuine berm tussen de rijbaan en de afrit. De wagen ramde enkele struiken, sloeg over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak. Getuigen hielpen de man uit zijn voertuig. Hij gaf aan de hulpdiensten meteen toe dat hij in slaap was gevallen en dat hij gedronken had. De man werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de N16 een tijdlang volledig versperd.