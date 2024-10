Auto van Sarah Willockx, Vooruit-kandidate en dochter van overleden ere-burgemeester, beklad in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is gisterenavond tussen zonsondergang en acht uur de auto van Vooruit-kandidate Sarah Willockx gevandaliseerd. De daders hebben de auto beklad met met rode verf en lijm. De wagen stond op dat moment geparkeerd in de Prinses Josephine Charlottelaan langs de kant van de Driegaaienstraat. Aan de auto hangt ook wel wat emotionele waarde vast. Want hij is van overleden ereburgemeester Freddy Willockx, de vader van Sarah. De politie heeft een pv opgesteld en is op zoek naar getuigen.