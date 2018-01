Auto tegen container in Stekene, vier gewonden

Wie vanochtend via de E17 naar Antwerpen wou rijden, heeft waarschijnlijk heel wat geduld moeten hebben. Want net voor het parkeerterrein in Kruibeke lag de rijbaan bezaaid met houtpellets. Een vrachtwagen was zijn lading daar verloren door bruusk te remmen. Omdat de weg nog nat was veranderden de pellets in een gevaarlijke brij. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan weer proper te maken, maar dat nam heel wat tijd in beslag. De brij was al tot in de poriën van het fluisterasfalt gereden en moest er met water onder hoge druk worden uitgespoten. Dat zorgde de hele voormiddag voor files met wachttijden tot drie kwartier.