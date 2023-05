Auto rijdt tegen vrachtwagen op E17 in Waasmunster, file tot in Lokeren

Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de parallelweg langs de E17 in Burcht. Het slachtoffer is een man van veertig uit Lebbeke. Een motor en een auto botsten in een van de bochten frontaal op elkaar. De motard die in de richting van Kruibeke reed werd door de klap een aantal meter weggeslingerd en overleed ter plaatse. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond en was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Maar wellicht is één van de betrokken voertuigen van zijn rijvak afgeweken. De rijbaan was door het ongeval lange tijd afgesloten. Enkele maanden geleden kwam op dezelfde parallelweg, even verderop, al een bestuurder om het leven. Ook toen ging het om een frontale aanrijding.