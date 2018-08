Auto rijdt in op terras in Temse, 1 zwaar- en 2 lichtgewonden

Iets voor half 4 deze namiddag is een personenwagen ingereden op het terras van het gekende praatcafé 'De Kaailopers' in Temse. Twee personen die op het terras zaten werden weg gekatapulteerd en raakten gewond, één van hen was er erg aan toe. Ook de cafébazin liep verwondingen op aan de voet. In de auto zaten naast de bestuurder ook 2 kinderen. Ook zij werden alle drie ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Zij verkeerden vooral in shock. In totaal moesten er dus 6 personen naar het ziekenhuis; 3 in shock, 2 licht gewonden en 1 zwaargewonde. De ravage op het terras was enorm. Het hele meubilair werd bij elkaar gereden en tot schroot herleid. Vooralsnog is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.