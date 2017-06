Auto rijdt caravan van de baan op E17 in Temse

Op de N41 in Dendermonde was het de hele dag filerijden. Dat komt door asfalteringswerken. Sommige delen van het wegdek hebben een nieuwe laag asfalt gekregen. Daardoor moet het verkeer beurtelings over één rijstrook op de drukke gewestweg. Dat zorgt natuurlijk voor files, vooral 's ochtends tijdens de spits. In de richting van Dendermonde was het aanschuiven van in Grembergen. Heel veel mensen waren niet op de hoogte van de werken. Er is iets fout gegaan in de communicatie.