Auto over de kop op N16 in Sint-Niklaas, chauffeur lichtgewond

Op de Prins Alexanderlaan in Sint-Niklaas is kort na de middag een wagen op zijn dak beland. De bestuurder van de auto kwam van de E17 uit de richting van Antwerpen. Bovenaan de afrit begon zijn wagen te slippen. Het voertuig schoof tegen de middenberm en sloeg daarbij over de kop. De chauffeur kon op eigen kracht uit de wagen klauteren. Hij raakte lichtgewond. Even dreigde de auto vuur te vatten, maar dat kon gelukkig vermeden worden. Er was tijdelijk beperkte verkeershinder.