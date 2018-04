Er was opnieuw verkeerschaos op en rond de werken aan de oude Scheldebrug in Temse. Je kan daar sinds gisteren enkel over de nieuwe brug rijden, waardoor het verkeer een trage S-beweging moet maken. Maar, iets over twee uur vanmiddag is er op die N16, in de richting van Sint-Niklaas, een vrachtwagenbestuurder onwel geworden. De chauffeur reed een aantal signalisatieborden aan en kwam zo al spookrijdend op de andere weghelft terecht. Daar reed hij 3 personenwagens aan. Nog eens twee andere wagens en een andere vrachtwagen redden in op de wrakken. De schade was aanzienlijk, maar als bij wonder vielen er geen zwaargewonden. Enkel de vrachtwagenbestuurder, die onwel geworden was geworden achter zijn stuur, moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.