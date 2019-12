U herinnert zich misschien nog wel het treinongeval in Sinaai in mei. Een goederentrein op de lijn Antwerpen-Gent ontspoorde daar en liet een spoor van ravage achter. Wel, zeven maanden na het ongeval is het onderzoek nog altijd niet afgerond. Het is met andere woorden nog altijd niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Onbegrijpelijk vindt Sint niklaas schepen Peter Buysrogge. En hij begrijpt ook niet dat goederentreinen nog altijd gevaarlijke stoffen blijven vervoeren over de spoorlijn, Maar volgens Infrabel is er geen veiligheidsprobleem.