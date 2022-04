Auto over de kop op E17 in Waasmunster na manoeuvre door roekeloze bestuurder

Een auto is vanmorgen over de kop gegaan op de E17 richting Gent, ter hoogte van Waasmunster. Het ongeval was het gevolg van het roekeloze rijgedrag van een andere autobestuurder, die vluchtmisdrijf pleegde. Die zou de vrouw de pas hebben afgesneden, waarna ze moest uitwijken en daarbij tegen de betonnen middenberm knalde. Vervolgens ging de wagen over kop en kwam terug op zijn wielen in het midden van de rijbaan tot stilstand. De automobilist die het ongeval veroorzaakte vluchtte weg, maar getuigen konden zijn nummerplaat noteren. De vrouw kwam zonder kleerscheuren uit het ongeval, maar was wel erg aangedaan. De federale politie zal de roekeloze bestuurder nu opsporen.