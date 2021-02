Auto over de kop in Wachtebeke, man uit Sint-Niklaas zwaargewond

Bij een spectaculair ongeval op de E17 in Temse is deze middag een bestelwagen in de diepe gracht naast de snelweg beland. Dat gebeurde in de richting van Antwerpen. De bestuurder van de bestelwagen wou een andere botsing tussen twee voertuigen ontwijken. Door dat manoeuvre verloor hij de controle over zijn stuur. De wagen knalde tegen de vangrail en dook een aantal meters naar beneden in de gracht. De chauffeur van één van de andere voertuigen, een brandweerman uit Temse, hielp de gewonde chauffeur uit zijn benarde positie. In de auto die het ongeval veroorzaakte, zat een jong gezin met twee kleine kindjes. Zij bleven ongedeerd.