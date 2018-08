Auto over de kop in Belsele, als bij wonder maar 1 lichtgewonde

In Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas, zijn als bij wonder geen zwaargewonden gevallen bij een hevige botsing. Het ongeval gebeurde op een kruispunt. Een auto wilde daar een andere straat inslaan maar had niet gezien dat er een tegenligger was. De auto werd vol gegrepen in de flank, ging over de kop en belandde uiteindelijk op z'n zij. Gelukkig raakte maar één van de drie inzittenden gewond na de botsing. Het slachtoffer kon ter plaatse worden verzorgd. De twee andere inzittenden en de bestuurder van de andere auto waren in shock. Het kruispunt was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.