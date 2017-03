Auto met jong gezin van 4 over de kop op E17 in Kruibeke

En ook zaterdag is er een zwaar verkeersongeval gebeurd. Deze keer in Sinaai bij Sint-Niklaas. Bij dat ongeval zijn vier gewonden gevallen, waarvan 1 vrouw zwaargewond. De botsing gebeurt bij het oprijden van een kruispunt. De aankomende auto wordt verkeerd ingeschat of niet opgemerkt. De ene auto rijdt de andere vol in de flank aan. De aangereden auto wordt tientallen meters weggeslingerd en komt tot stilstand tegen een gevel. Eén vrouw is er dus zeer ernstig aan toe. Ze zit gekneld en wordt zwaargewond weggebracht naar het ziekenhuis.