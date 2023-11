Auto met 4 Franse jongeren crasht op E17 in Kruibeke

Het onderzoek naar de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem zit muurvast. De federale gerechtelijke politie heeft nu een brief verspreid in de buurt met een oproep tot getuigen. Buren die in de ruime omgeving van het advocatenkantoor wonen, kregen deze brief in de bus. In de brief wordt aan de mensen gevraagd om nog eens goed na te denken of ze die bewuste dag niks verdacht hebben opgemerkt. En mocht dat zo zijn, dan moeten ze dat zeker melden. Elke tip, hoe klein die ook is, kan bruikbaar zijn. Drie weken na de moord op de advocate is er nog altijd geen spoor van een mogelijke dader. Vorige week werden er nog twee verdachten gearresteerd, maar zij werden na verhoor weer vrijgelaten. Het parket en de federale gerechtelijke politie hebben over de zaak ook een communicatiestop ingelast.