Auto knalt tegen boom én zware botsing in Waasmunster

Op de Grote Baan in Waasmunster is het gisterennamiddag tot een stevige aanrijding gekomen tussen twee personenwagens. Een auto die een winkelparking wou verlaten, werd in de flank aangereden door een andere bestuurder. Beide wagens kwamen midden op de rijbaan tot stilstand. De inzittenden kwamen ervan af met lichte verwondingen, maar de voertuigen liepen wel zware schade op. Door het ongeval was er ook een tijdlang hinder in beide richtingen. En ook in de Nijverheidslaan kwam het tot een botsing. Daar belandde een autobestuurder tegen een boom. Volgens getuigen kwam dat door roekeloos rijgedrag van de autobestuurder in kwestie. Tijdens een inhaalmanoeuvre zou de wagen zijn beginnen slippen. Ook hier bleef het ongeval beperkt tot materiële schade.